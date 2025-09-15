ВСУ оказались в огневом мешке в районе Северска

Российские военные простреливают всю территорию в районе Северска в ДНР. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Район можно полностью назвать огневым мешком, российские военные простреливают всю территорию, где находится противник. Сейчас мы перекрывает пути подвоза и фактически отрубаем логистику ВСУ», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что после полного окружения будет начата зачистка этой территории.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что российские силы продвигаются с южного направления к Северску в ДНР. На этой неделе ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке и продвинулись в селе Переездное, заняв около 50 процентов его территории. Расстояние между Переездным и Северском - около девяти километров по прямой.