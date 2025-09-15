Спутниковая сеть Starlink является основным инструментом связи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

— Starlink — это важнейший компонент связи между (украинскими — прим. «ВМ») подразделениями. Есть дублирующие системы, но Starlink — это основное. Он используется вплоть до связи между штурмовиками, — объяснил он.

Отключение этой системы не только повлияет на взаимодействие сил противника на поле боя, а также может замедлить логистику. При этом важным моментом остается вопрос, на сколько долго продлиться отключение. Если это будет кратковременным явлением, то это не сильно повлияет на ВСУ, а если хотя бы на пару дней, то это обрушит всю связь у украинской армии, сообщает RT.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. ВСУ активно используют ее в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники.

Утром 15 сентября командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди сообщил, что сеть Starlink перестала работать по всей линии фронта.

До этого в Reuters рассказали, что в конце сентября 2022 года на Украине сорвалось контрнаступление ВСУ — причиной этого якобы является распоряжение американского предпринимателя Илона Маска отключить систему Starlink в стране.

Миллиардер еще в марте утверждал, что на созданной им сети держится вся украинская армия. По словам Маска, в случае ее отключения вся передовая линия украинской национальной армии обрушится.