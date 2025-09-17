Латвия назвала системы противодронной обороны НАТО «далекими от совершенства»

Системы противодронной обороны стран НАТО «далеки от совершенства», поскольку дорогостоящие зенитные ракеты приходится расходовать на дешёвые беспилотники, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши. Ранее западные СМИ сочли, что совместный ответ НАТО на инцидент с беспилотниками «был разочаровывающим».

Медиа назвали это неэффективной и непропорционально дорогостоящей реакцией, поскольку не было сбито даже четверти от общего числа БПЛА. По мнению экспертов, несмотря на постоянные угрозы в адрес России, а также амбициозные планы по размещению военных контингентов на Украине, у альянса нет эффективных систем даже для защиты собственных стран — членов от беспилотников.

«Из этой ситуации можно сделать вывод, что на данный момент системы противодронной обороны в странах НАТО всё ещё далеки от совершенства. Обычно дорогостоящие зенитные ракеты не используют для стрельбы по дешёвым беспилотникам», — приводит РИА Новости заявление Ринкевичса.

Ранее испанская газета El Mundo назвала «разочаровывающим» совместный ответ НАТО на инцидент с беспилотниками в Польше. Издание сочло это неэффективной и непропорционально дорогостоящей реакцией. Так, газета обращает внимание на то, что Польша и НАТО не достигли и 25% от общего числа сбитых БПЛА.

«Единственным способом сбить эти аппараты для альянса... стало поднятие в воздух (истребителей. — RT) F-35, — приводит ТАСС выдержку из материала. — По словам самого премьер-министра (Польши. — RT) Дональда Туска, из 19 беспилотников 4 были сбиты ракетами AIM-120 Amraam, стоимостью в миллион евро каждая».

Как уточняет газета, иными словами был использован снаряд, который стоил в 100 раз дороже самого беспилотника.

«Не могут защититься»

Со своей стороны, эксперты также констатируют, что у стран НАТО нет эффективных и недорогих систем, которые могли бы локализовать такую угрозу как БПЛА.

«Беспилотники для большинства зенитных ракетных комплексов, стоящих в странах НАТО на границе с Украиной, стали очень сложной целью. И инцидент в Польше с БПЛА показал, что государства альянса не могут эффективно бороться с угрозой налёта беспилотников. Всё, на что оказались способны в НАТО — это бить дорогостоящими боеприпасами по дронам, но так и не поразить все цели. То есть такое соотношение применяемых средств против относительно дешёвых беспилотников, говорит, конечно же, не в пользу системы обороны НАТО», — отметил военный эксперт Алексей Леонков в комментарии RT.

По его словам, страны Североатлантического альянса «сами загнали себя в ловушку».

«Когда они начали спонсировать армию Украины, вооружали её, они так и не смогли реализовать программы по производству вооружений, которые являются критически необходимыми для их собственной обороны: беспилотники относятся к такому классу. В итоге страны НАТО не могут защититься от дронов, но на этом фоне всерьёз рассматривают идею введения войск на Украину», — констатировал Леонков.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», военного аналитика Игоря Коротченко, ситуация, когда натовцы сбивают дроны занитными ракетами, говорит о том, что альянс просто не способен себя защитить от таких угроз.

«Используется то, что есть. Разумеется, инцидент в Польше, когда против беспилотников выпустили ракеты, — совсем не эффективный ответ. Это как стрелять по воробьям из пушки», — подчеркнул Коротченко в беседе с RT.

«Поддерживать русофобию на плаву»

Напомним, на прошлой неделе власти Польши сообщили, что воздушное пространство их страны нарушили 19 летательных аппаратов. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал их «российскими БПЛА», однако никаких доказательств не привёл.

Позднее на беспочвенные обвинения польской стороны обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию», — констатировал Песков.

По его словам, ему неизвестно о том, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.

Впоследствии и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что у Польши нет доказательств об атаке якобы российских беспилотников, объяснив действия Варшавы тем, что стране «нужно поддерживать русофобию на плаву».

В Госдуме РФ назвали инцидент с БПЛА в Польше провокацией.

«Откуда (БПЛА. — RT) прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Впрочем, отсутствие каких бы то ни было доказательств не мешает Европе продолжать обвинять Россию.

Так, 16 сентября из-за инцидента с беспилотниками в Польше МИД Дании вызвал посла РФ в королевстве Владимира Барбина. Об этом сообщило российское посольство в своём Telegram-канале. Там рассказалм, что Барбин акцентировал внимание статс-секретаря датского внешнеполитического ведомства на отсутствии конструктивного ответа на предложение о консультациях со стороны Москвы, а также на поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных с РФ государствах. По словам российского дипломата, всё это лишь способствуют дальнейшей эскалации напряжённости и говорит о «заряженности стран альянса» на продолжение украинского конфликта.

Накануне и МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина из-за инцидента с беспилотниками.

Позднее в британском внешнеполитическом ведомстве и вовсе пригрозили, что «любые дальнейшие вторжения» будут «встречены силой».

«Реакция сил НАТО демонстрирует серьёзность альянса по поводу действий России. И как заявил в пятницу генеральный секретарь, вместе с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя такие новые технологии, как противодроновые датчики и вооружения», — говорится в сообщении британского МИД.

Ранее глава правительства Соединённого Королевства Кир Стармер заявил, что Великобритания намерена направить в Польшу истребители.

«Вопиющая растрата»

Однако, как отмечают аналитики, несмотря на обилие угроз в адрес России, а также непрекращающиеся на Западе разговоры о возможном вводе иностранных военных контингентов на территорию Украины, по сути, блок оказался уязвим для дронов.

«Реалии современной войны, примером которых являются боевые действия на Украине, пока не в должной мере учитываются западными планировщиками с точки зрения корректировки технических характеристик средств ПВО и разработки новых, более массовых в производстве и менее дорогих зенитных ракет либо дронов—перехватчиков. Североатлантический альянс ещё явно не сделал выводы», — говорит Коротченко.

С точки зрения военного политолога Ивана Коновалова, с учётом опыта современных войн, НАТО стоило бы провести серьёзную перестройку в вооружённых силах.

«На Западе этого никто не делает. И поэтому происходят такие ситуации, когда западные лётчики на своих F-35 сбивают некие заблудившиеся дроны в Польше ракетами стоимостью в сотни тысяч евро каждая. При этом далеко не все беспилотники удалось уничтожить. Использование самолётов против дронов — это вопиющая растрата денег. И это говорит о том, какая неразбериха присутствует в структурах сил НАТО», — сказал Коновалов.

По его словам, это также свидетельствует о том, что реальной коллективной обороны в НАТО по большому счёту не существует.

«Оборона всё равно, так или иначе, является проблемой той страны Североатлантического альянса, в которой происходят какие-либо инциденты и которая должна активно использовать свои собственные силы», — говорит Коновалов.

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источник, что у ракеты с F-16, которая пыталась сбить БПЛА в Польше, была неисправна система наведения, и боеприпас не сработал, врезавшись в жилой дом. Издание добавляет, что прокуратура и Министерство национальной обороны страны при этом скрывают информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого упали на дом.