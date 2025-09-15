В России высказались о перспективе ядерного апокалипсиса

Запад не готов подойти к перспективе ядерного апокалипсиса, поэтому не станет вводить войска на Украину или как-либо иначе вмешиваться в боевые действия. Об этом заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, его слова приводит портал «АиФ».

Таким образом военэксперт отреагировал на слова министра обороны Польши Цезария Томчика, который заявил о возможной атаке России и Белоруссии на НАТО и ЕС после совместных военных учений. Из слов главы ведомства Шурыгин сделал вывод, что прогнозы Томчика являются лишь голословными заявлениями и не говорят о дальнейшей эскалации.

«Прогнозы Томчика — и он не может этого сам не понимать на такой должности — абсурдны (...) Подойти вплотную к перспективе ядерного апокалипсиса в Европе не готовы», — высказался эксперт.

Ранее сообщалось, что Польша направит около 40 тысяч военных к границе с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025».