В зоне СВО нашли тело Героя России, подорвавшего себя с солдатами ВСУ

Тело погибшего Героя России Ильдара Суфиярова было обнаружено в зоне проведения спецоперации, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

По его словам, рядом был найден военный билет и еще три тела. Останки уже отправили на экспертизу.

Хабиров сказал, что связался с матерью и супругой погибшего офицера, после опознания будет решаться вопрос о месте и времени захоронения.

Участники совещания почтили память бойца минутой молчания.

Отряд под командованием старшего лейтенанта Суфиярова в апреле 2024 года несколько часов отражал атаки противника, а когда офицер остался один, он подорвал себя и солдат ВСУ гранатой.

За этот подвиг уфимцу присвоили звание Героя России.