«На своем месте»: «Гаечка» рассказала о работе в зоне СВО

Оператор БПЛА с позывным «Гаечка» рассказала о том, как сумела найти свое место в зоне проведения спецоперации, и о том сложно ли научиться управлять дроном. Ее слова приводит Минобороны России.

По словам девушки, которая успешно выполняет боевые задачи в составе подразделения группировки войск «Центр», она достаточно быстро освоила управление беспилотниками.

«Если люди сюда идут, чтобы помочь своей Родине, они всему научатся. (…) Когда была Великая Отечественная война, была идеология. И сейчас она возвращается — за патриотизм. Это важно. Если у тебя есть патриотизм, то всему можно научиться», — пояснила «Гаечка».

Она подчеркнула, что поняла, что «на своем месте», после того, как успешно выполнила первый сброс боеприпасов с дрона.

В регионе России рассказали о «тяжелых новостях» после атаки ВСУ

При этом помимо управления БПЛА с различными системами, девушка освоила и мотоцикл, на котором выезжает на точки боевой работы. Также «Гаечка» обучает начинающих операторов на полигоне, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее операторы БПЛА отряда «Вега» 24-й бригады спецназначения рассказали, что с осени 2023 по 2024 поразили 40 танков, 47 бронированных машин типа «Кирпи» и MaxxPro, свыше ста огневых точек, десять бронетранспортеров, больше двадцати БМП и три сотни автомобилей, на которых осуществлял ротацию личный состав Вооруженных сил Украины.