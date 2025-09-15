Роботы, огнедышащие БПЛА и лазеры: как ВС РФ уничтожают украинскую армию

Специальная военная операция на Украине показала, насколько сильно изменились военные действия, в которых сейчас активно задействованы дроны, системы лазерного поражения и боевые роботы. Что происходит на поле боя, разбиралось издание Life.ru.

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

Роботы штурмуют укрепрайоны

Российские наземные робототехнические комплексы «Курьер» приняли участие в штурмовых действиях в Бердычах в марте 2024 года, выпустив в противника несколько сотен 30-миллиметровых гранат из АГС-17. По всем украинским пабликам тогда пронеслись кадры с беспилотника, на которых мини-танки лавируют между остовами уничтоженной техники, отмечает издание.

«Дроны смогли продолжать работу даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники от средств огневого поражения противника», — подчеркнул военный обозреватель Борис Рожин.

«Курьеры» представляют собой небольшую гусеничную платформу, на которой смонтирован вращающийся боевой модуль. НРТК могут быть вооружены гранатометами АГС-17 или крупнокалиберными пулеметами «Корд». Также они способны вести автоматический захват и сопровождение цели.

Лазер уничтожает дроны ВСУ

В арсенале российской армии есть и как будто сошедший со страниц фантастических книг лазерный комплекс противовоздушной обороны. Кадры боевой (а не полигонной) работы мобильной зенитной системы начали появляться с конца мая 2025 года.

Лазерный комплекс, который получил отряд специального назначения ВС РФ «Кочевник», сжигает вражеские беспилотники в воздухе.

При этом военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на то, что на уничтожение дронов не тратятся дорогостоящие зенитные ракеты. Но у системы есть и недостаток, она может работать только в ясную погоду.

Термитные дроны очищают окопы

Есть на вооружении у российских военных и специальные беспилотники, которые способны заливать в траншеи раскаленную до 2200 градусов Цельсия термитную смесь. Потушить ее практически невозможно, а температуры горения достаточно, чтобы прожечь сталь и бетон, говорится в статье.

В частности, по информации военблогеров, такие беспилотники-драконы применялись при освобождении Курской области и очень эффективно показали себя при боевых действиях в лесопосадках.

Катера-убийцы

Еще одной из наиболее значимых новинок в арсенале армии России стали безэкипажные катера. Именно такой катер, технические характеристики которого засекречены, 28 августа поразил в устье реки Дунай разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь».

«В результате атаки украинский корабль затонул», — отмечали в Минобороны РФ.

При этом о мощи безэкипажного катера, сравнимой с противокорабельной ракетой или торпедой, можно судить по роликам с недавних морских учений «Июльский шторм», где БЭК зрелищно поразил мишень.

Напомним, что Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров в Стамбуле и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.