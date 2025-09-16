Су-34 выполнили бомбометание по целям на учениях «Запад-2025»

На совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2025» экипажи российских Су-34 провели бомбометание по наземным целям, имитирующим военную инфраструктуру противника, сообщили в российском Минобороны.

Бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили инфраструктуру условного противника в ходе учений «Запад-2025», указали в министерстве, передает ТАСС.

Летчики уничтожили цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия и замаскированные подземные командные пункты противника.

В ходе авиационного удара экипажи действовали парами, а боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в ходе учений «Запад-2025».

Делегации США, Турции и Венгрии наблюдают за российско-белорусскими учениями.