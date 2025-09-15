Reuters: военные из США посетили учения РФ и Белоруссии "Запад-2025"

Военнослужащие из США посетили совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2025».

Как сообщает РБК, американских военнослужащих поприветствовал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Очень рады, что вы отозвались на наше приглашение. Все, что интересует, все покажем, что хотите», — сказал Хренин.

Учения посетил, в частности, атташе по вопросам обороны при посольстве США подполковник Брайан Патрик Шуп.

Агентство Reuters назвало внезапное появление американских военнослужащих на учениях признаком потепления отношений между США и Белоруссии.