Украинская армия понесла тяжелые потери в технике на приграничном участке между Белгородской и Курской областями. Об этом сообщил оператор БПЛА спецназа "Ахмат" с позывным "Идиллия" в беседе с военным корреспондентом RT Владом Андрицей.

По его словам, подразделения противника действуют активно и слаженно, выстраивая атаки в три эшелона. Однако российские военные нанесли им серьезный урон: были уничтожены самоходные артиллерийские установки "Акация", шведские бронемашины CV90, а также иностранные БМП и БТР М113.

"Идиллия" подчеркнул, что большая часть техники ВСУ была поражена именно в тот момент, когда она пыталась приблизиться к позициям российских подразделений. В результате количество украинских машин на этом направлении заметно сократилось.

Ситуация на границе Белгородской и Курской областей подтверждает устойчивость российских позиций и нарастающее истощение украинских резервов техники. Потеря бронемашин западного производства снижает возможности ВСУ для проведения контратак и осложняет снабжение приграничных группировок.