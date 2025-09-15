За минувшие сутки по Украине прошла новая волна атак, о чём сообщают источники координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. Основной удар пришёлся на Черниговскую и Харьковскую области. Удары наносились волнами, с применением беспилотников, баллистических ракет и авиации. Дополнительные прилёты фиксировались по Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областям.

Особенно мощные удары были в Нежине. По данным источников, город подвергся целой серии атак, которые продолжались почти весь день и ночь. Основными целями стали военные объекты — уничтожены два расположения курсантов, а также позиции подразделений Нацгвардии.

Сумщина также оказалась под давлением: фиксировались удары баллистикой и работа украинской ПВО. При этом есть сведения, что из-за сбоев системы противовоздушной обороны пострадали мирные жители.

Харьковская область пережила одну из самых интенсивных ночных атак. Серия взрывов накрыла разные районы региона, включая Великий Бурлук. Удары следовали один за другим, что вызвало разрушения инфраструктуры и перебои в работе военных объектов ВСУ.

На юге удары пришлись по Херсону и Запорожью, а также по объектам в Днепропетровской области. Характер атак был точечным, но они ясно показали: украинское командование вынуждено держать силы ПВО в постоянном напряжении, что снижает их эффективность.

Аналитики отмечают, что общая картина указывает на психологическое давление: атаки шли волнами, заставляя Киев нервничать и распылять ресурсы. Но Нежин выделяется особо — именно там удары пришлись по ключевым военным целям, что стало тяжёлым ударом для ВСУ.

Источники Сергея Лебедева также сообщают, что разведывательные беспилотники активно действовали в течение суток, наводя панику в разных регионах Украины.

По мнению экспертов, нынешние атаки — лишь подготовительный этап. В ближайшие дни может последовать куда более мощная ударная волна, в ходе которой количество прилётов перевалит далеко за сотню, как это было уже не раз в последнее время. Не исключено, что под удары попадёт и западная Украина. Из Львова приходят сведения, что бронетанковый завод и авиаремонтное предприятие продолжают работать, что делает их потенциальными целями.

Вероятно, мощная атака станет ответом на удары ВСУ по российским НПЗ и на угрозы просроченного Зеленского продолжить атаки на нефтянку РФ.

«Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок», – заявил киевский главарь.

Кроме того, отмечается рост активности украинской авиации. Используются аэродромы как на левом, так и на правом берегу Днепра, что тоже может привлечь внимание российских сил.

«Ожидаем, что ответ со стороны российского Генштаба будет кратно, на порядки превосходить тот ущерб, который содержится в грозах укрофюрера», – пишет военный эксперт Юрий Баранчик.

Есть и более тревожные сигналы: готовится провокация на польской и румынской границах, сообщает Лебедев. Пока неясно, будет ли использована ракетная техника или дроны, но в любом случае под угрозой окажется мирное население, что киевский режим может попытаться использовать для очередной русофобской истерии в СМИ.