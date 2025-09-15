Пленный украинский военнослужащий 203-го батальона 108-й отдельной бригады теробороны Украины Алексей Петраков рассказал ТАСС о том, что латиноамериканцы массово расторгают контракты с ВСУ.

По словам Петракова, которые приводит издание, основной причиной для такого решения является поголовная отправка наемников на линию фронта, а также огромное количество потерь среди иностранцев.

Петраков заявил, что иностранцы ехали сюда как на сафари и слишком романтизировали эту войну, думали, что они тут словно в игру играть будут. Но наемники оказались не готовы к обстрелам, штурмам, атакам дронов. Поэтому до переброски в батальон многие латиноамериканцы успели расторгнуть контракты.

Также пленный отметил, что на передовую сразу отправляют тех, кто хоть как-то знает русский язык, и иностранцам приходится это тщательно скрывать.