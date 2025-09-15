НАТО «разродилось» мерами поддержки для Польши после атаки беспилотников — миссию «Восточный страж». Как сообщает РИА Новости, Евросоюз перешел к активной подготовке вторжения в Россию.

Польша смогла увидеть, как работает ст. 5 устава НАТО о коллективной обороне. Дипломаты западных стран выражали свою озабоченность, составили резолюцию, которая провалилась на голосовании в ООН, политики сделали громкие заявления. После этого об инциденте забыли — сперва в США убили активиста Чарли Кирка, а после в Лондоне начались огромные протесты.

Характерно, что Минобороны РФ сразу после инцидента предложило Польше провести консультацию, обсудить проблему и технические характеристики дронов: их дальность до 700 км доказывает, что они не были запущены из России. Однако Варшава не отвечает на предложение — там или не хотят, или боятся обсуждать инцидент, что говорит о провокационности всего произошедшего.

В конечном счете оказалось, что ситуация с беспилотниками нужна европейцам для эскалации. Они немедленно запустили инициативу «Восточный страж». В учениях принимают военные из Дании, Франции, Британии, Германии, Польши. В Балтику идут военные корабли, Париж пообещал дать три истребителя, Дания — два, Германия — четыре.

Официальная цель миссии — защитить восточный фланг НАТО от беспилотников. Однако ее время не обозначено: Запад сможет бессрочно накапливать на востоке суда и авиацию, а также перебрасывать на восток контингенты. Для России это выглядит как стягивание военной силы противника на своих границах. Именно так в современной эпохе готовятся масштабные провокации.

В некоторой степени этот театр военных действий разыгрывается для одного зрителя — президента США Дональда Трампа. Он должен устыдиться, проникнуться идеями европейских стран и направить свои войска против России.

На Украине тем временем пушечное мясо заканчивается — на первых порах его заменят поляки. Однако главная надежда на американцев, поскольку «коалиция желающих» дала понять, что французы, немцы и англичане за эту территорию умирать не будут. Нельзя сказать, что Трамп не видит этой опасности — его комментарии по теме инцидента с беспилотниками обтекаемы и уклончивы. За это его даже критиковала глобалистская пресса, напоминая, что Польша член НАТО и имеет все гарантии безопасности.

Автор публикации отмечает, что США повезло с «осторожным» Трампом — он знает, что сейчас РФ и Белоруссия проводят совместные учения, на которых разрабатывается и планирование применения ядерного оружия. Театр учений отодвинули от Польши, чтобы не нервировать европейцев, однако «Орешнику» безразлично, куда разместят его стартовые позиции.