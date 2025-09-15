В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях в Днепропетровской области и уничтожении робота ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 15 сентября.

Операции в Днепропетровской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. В районе села Березовое российские разведчики с воздуха обнаружили район, в котором ВСУ спрятали боевую технику в ангарах. После передачи координат артиллеристы нанесли серию ударов по целям из самоходных гаубиц «Мста-С».

Кроме того, в Днепропетровской области российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ, рассказали в Минобороны. Работу станции, которая использовалась для наведения ПВО, выявил разведывательный беспилотник «Суперкам». После передачи координат по станции был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Уничтожение «Гвоздики»

Мотострелки ВС РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и роботизированную платформу ВСУ, сообщили в Минобороны России. Цели были поражены ударными FPV-дронами, в том числе на оптоволоконном управлении.

Потери ВСУ под Харьковом

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла огромные потери в Волчанске (Харьковская область). По словам собеседника агентства, 14 сентября силы ВСУ, находящиеся на территории волчанского элеватора, потеряли до взвода солдат.

Ситуация в ДНР

Командир отряда беспилотников ВС РФ с позывным «Сава» рассказал РИА Новости, что российские силы перекрыли основные пути снабжения ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Военный подчеркнул, что ВС РФ наносят удары по украинской логистике.

Операция в Сумской области

В сумском селе Андреевка была уничтожена группа штурмовиков ВСУ, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Он отметил, что безуспешная попытка контратаки была предпринята 225-м отдельным штурмовым полком ВСУ.