Украинские войска продолжают нести серьезные потери в ходе боев за Красноармейск (украинское название - Покровск). Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный". По данным источников канала, только в рамках операции по срезу российского выступа украинская армия потеряла от 8 до 10 тысяч военнослужащих, включая убитых, раненых, контуженных, пленных и пропавших без вести.

Авторы канала отмечают:

"Штабные проспали, а теперь жизнями простых солдат приходится спасать ситуацию, кидая их в мясные штурмы под ФАБы, авиацию, дроны".

Отмечается, что за месяц активных боевых действий ситуация на фронте принципиально не изменилась, несмотря на переброску наиболее подготовленных резервов ВСУ, которые уже понесли серьезные потери. В сообщении подчеркивается, что украинское командование вынуждено усиливать мобилизацию и ужесточать меры по отлову новых военнообязанных.

Сообщения украинских источников подтверждают тезис о крайне тяжелом положении ВСУ под Красноармейском. Неспособность переломить ситуацию даже с привлечением опытных резервов говорит о стремительном истощении украинской обороны на данном направлении.