ВС РФ прошли подготовленные укрепрайоны ВСУ

На южнодонецком направлении российские войска фактически преодолели зону подготовленной обороны ВСУ - систему укрепрайонов, построенных в 2014-2022 годах, - и продолжают движение на запад.

От угледара пройдено 60 километров, от Великой Новоселки - 30. Это значит, что линия обороны противника, которую готовили заранее, сложилась. И теперь украинским властям приходится организовывать новые рубежи в условиях дефицита времени и ресурсов, пишет "Военная хроника".

Наступление ВС РФ перешло в новую фазу, где ключевую роль играют скорость и системность продвижения. Происходит это не быстро, так как главная цель все же не скорость, а перемалывание ресурсов противника. Тем не менее каждый освобожденный опорный пункт или село со временем складываются в зачищенные от ВСУ большие участки фронта.

В перспективе наступление на южнодонецком направлении открывает ВС РФ возможность выхода сразу на два крупных города: Запорожье и Павлоград. А если удастся сломить сопротивление ВСУ у Орехова, то движение это значительно ускорится.