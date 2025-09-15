На Южно-Донецком участке фронта произошёл перелом, который уже называют одним из решающих этапов всей спецоперации. Российские части прорвали главную линию обороны ВСУ, возводившуюся месяцами, и теперь уверенно углубляются в оборонительные порядки противника. Информация об этом появилась в публичном поле с запозданием — неудивительно, ведь данный сектор долгое время считался относительно спокойным, и внимание аналитиков было сосредоточено на других направлениях.

По данным экспертов «Военной хроники», российская армия фактически преодолела основной пояс укреплений ВСУ на южно-донецком направлении и продолжает настойчивое продвижение в западном направлении.

От Угледара российские силы продвинулись уже более чем на 60 километров, а Великая Новосёлка осталась позади примерно на 30 километров. Это ясно демонстрирует: тщательно подготовленная линия обороны украинских войск рухнула, и теперь противнику приходится в спешке формировать новые позиции, не располагая ни временем, ни достаточными ресурсами.

По сути, операция вошла в фазу, где на первый план выходит системность и чёткий ритм наступления. Здесь не стоит ждать молниеносного рывка — ставка сделана на методичное изматывание и постепенное уничтожение живой силы и техники противника.

Село за селом, опорный пункт за опорным пунктом переходят под контроль российских войск, и фронт складывается в большие очищенные участки. Это создаёт благоприятные условия для развития успеха и выхода к более крупным населенным пунктам региона.

Если наступление будет развиваться так же планомерно, то в дальнейшем оно откроет для российской армии сразу несколько стратегически важных направлений. Эксперты указывают, что речь идёт о возможности одновременного продвижения как в сторону Запорожья, так и в сторону Павлограда.

Кроме того, если в обозримой перспективе удастся сломить оборону противника в районе Орехова (Запорожская область), то темп операции резко возрастёт, а продвижение российских частей станет куда более стремительным, считает "Военная хроника".

Судя по темпам продвижения и характеру боёв, можно предположить, что в ближайшее время российская армия сосредоточится на методичном расширении плацдармов и закреплении новых рубежей. Главная задача сейчас — не дать противнику стабилизировать оборону и вынудить его постоянно отступать, теряя людей и технику в хаотичных попытках перегруппировки.

Вероятнее всего, удары будут развиваться в нескольких направлениях одновременно, чтобы расшатать всю линию обороны. Одно из ключевых направлений — Запорожье: выход сюда создаст угрозу для снабжения крупной группировки ВСУ и поставит под удар стратегические коммуникации противника.

Не менее важно направление на Павлоград. Если российские войска смогут продвинуться в эту сторону, то будет подорван контроль Киева над всей сетью снабжения на восточном участке фронта. Это создаст условия для формирования нового оперативного «мешка», где украинские силы окажутся отрезанными от основных резервов.

В перспективе, при успешном закреплении и развитии наступления, фронт может сместиться вглубь Днепропетровской области. В таком случае перед ВСУ встанет дилемма: либо бросать всё и отступать к Днепру, либо рисковать и держаться за позиции до полного окружения.