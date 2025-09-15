Остающиеся в Купянске Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с тотальным хаосом. Об этом сообщил военкор Владимир Романов в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он сослался на публикации в украинском сегменте сети. Исходя из них, следует, что большинство отрядов «не понимают общей ситуации».

13 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ оставляют позиции и отступают из Купянска. Лишь отдельные боевики продолжают оставаться в городе на хорошо укрепленных позициях.

В тот же день стало известно, что российские военные повторили операцию «Поток», проникнув на окраины Купянска по газовой трубе.