Украина не остановится, пока получает поддержку со стороны западных стран, в том числе и Германии. Для прекращения боевых действий Киев должен оказаться в безвыходной ситуации, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Если у них есть поддержка от западных государств, как от Германии при Мерце, как же они остановятся? Этого не будет, пока их не лишат вооружения или денег на вооружение», - пояснил он.

По мнению Ральфа Нимайера, для урегулирования конфликта Украина должна оказаться в такой же безвыходной ситуации, в какой была нацистская Германия в 1945 году.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что главы государств и правительств европейских стран отказываются садиться за стол переговоров с Россией, несмотря на то, что прокси-война проиграна, и 69% украинцев выступают за ее завершение.

При этом президент России Владимир Путин на итоговой конференции в Пекине сообщил о том, что согласен лично встретиться с Владимиром Зеленским и пригласил его в Москву. Позднее, в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, Путин заявил о том, что готов дать Зеленскому и киевским представителям стопроцентную гарантию безопасности, если они решат приехать в российскую столицу.