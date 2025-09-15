Ситуация с противовоздушной обороной (ПВО) Украины может быть хуже, чем заявляют ее Военно-воздушные силы (ВВС).

В дезинформации о сбитых беспилотниках Киев обвинил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, сообщает The New York Times (NYT).

«Я думаю, что они сбивают меньше беспилотников, чем сообщают», — заявил он.

Издание отмечает, что дорогие высокотехнологичные системы, поставляемые Западом, в основном защищают крупные украинские города и ключевые объекты инфраструктуры и в первую очередь нацелены на противодействие приближающимся ракетам.

Ранее бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили мало дальнобойных систем ПВО на востоке страны из-за тяжелых потерь. По его словам, российские войска способны вести разведку на расстоянии до 200 километров от линии фронта без существенной задержки для поражения целей.