Эта информация стала сенсационной на мировом оружейном рынке – Дания для оснащения своей ПВО выбрала франко-итальянскую систему SAMP/T вместо американской Patriot, что, судя по всему, стало первой победой кампании «Покупайте европейское».

«Датские вооружённые силы создают наземную систему противовоздушной обороны, способную защитить гражданское население, военные объекты и критически важную инфраструктуру от угроз с воздуха. Для системы большой дальности будет закуплена франко-итальянская система SAMP/T, а для систем средней дальности выбор будет сделан между одной или несколькими системами: норвежской NASAMS, немецкой IRIS-T и французской VL MICA», — говорится в официальном заявлении Министерства обороны Дании от 12 сентября.

«Системы были выбраны на основе общей оценки оперативных, экономических и стратегических факторов», — подчеркнули в Минобороны Дании.

Кроме того, отмечается, что на приобретение и обслуживание наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны будет потрачено около 58 млрд крон (9,11 млрд долларов США).

Благодаря этому решению Дания станет четвертой европейской страной (помимо Франции, Италии и Украины), которая поставит на вооружение систему SAMP/T.

Это решение принято после того, как в феврале 2025 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен распорядилась срочно закупить военную технику в преддверии «потенциальной российской агрессии» в Европе. А уж после того, как Польша оскандалилась с «отражением атаки российских беспилотников», датчане лишь утвердились в своей противовоздушной решимости.

Решение Дании приобрести SAMP/T вместо вроде как проверенных в боях Patriot отражает изменение стратегии среди европейских стран, которые считают США под руководством Дональда Трампа ненадежными.

Ранее председатель парламентского комитета по обороне Дании Расмус Ярлов заявил, что сожалеет о выборе истребителей-невидимок F-35 для своей страны.

Интересно, что решение Дании в пользу SAMP/T стало первой крупной неудачей для США, поскольку призывы к «закупке европейского оружия» находят отклик по всему континенту.

С другой стороны, это победа для Франции, которая воспользовалась распространенным недоверием, чтобы позиционировать свое собственное оружие как подходящую альтернативу американскому.

Макрон заодно представил Rafale как альтернативу F-35, а SAMP/T — как альтернативу Patriot.

Ранее в марте он заявлял: «Покупателям Patriot следует предложить франко-итальянскую систему SAMP/T нового поколения. Покупателям F-35 следует предложить Rafale. Это способ увеличить темпы производства». За этим последовали скоординированные усилия по получению контракта на франко-итальянскую систему.

Например, во время Парижского авиасалона военный консультант Eurosam Эрик Табакки подчеркнул возможности системы ПВО SAMP/T, показав, что она действительно превосходит Patriot по нескольким основным параметрам.

Он, в частности, отметил, что новый радар франко-итальянского детища совершает один оборот в секунду, охватывая пространство более чем в 350 км. Соответственно, Samp/T обеспечивает покрытие на 360 градусов.

Трамп с момента возвращения на пост президента США неоднократно призывал к аннексии богатой ресурсами Гренландии, что вызвало большое недовольство датского руководства.

Правительство Дании, поддержанное остальной Европой, осудило эти призывы, представляющие собой прямое посягательство на суверенитет Дании. Это, по сути, сблизило европейские страны как никогда прежде, укрепив общеевропейские связи.

Разработанная компаниями Raytheon и Lockheed Martin, система Patriot находится на вооружении с 1980-х годов, претерпев за это время ряд последовательных усовершенствований (PAC-1, PAC-2 и PAC-3), повышающими ее возможности по борьбе с баллистическими ракетами (ПРО).

Patriot принимал участие в таких конфликтах, как война в Персидском заливе, война в Ираке, Йемене, ну и, разумеется, на Украине.

Поначалу украинцы нахваливали «Пэтриоты», наделяя их фантастическими возможностями – якобы им по зубам даже гиперзвуковая ракета «Кинжал». Но тем не менее несколько российских самолетов были подбиты именно «Пэтриотами».

Победные реляции украинцев, которым на Западе принято верить на слово, привели к глобальному всплеску спроса на эту желанную платформу, пишет EurAsian Times.

Для сравнения, SAMP/T — более новая система, находящаяся на вооружении с 2010 года и предназначенная для противовоздушной и противоракетной обороны театра военных действий.

Она была разработана Eurosam, консорциумом MBDA и Thales, для защиты полей сражений и важных тактических объектов от авиации, крылатых ракет и тактических баллистических ракет. Система имеет относительно меньший боевой опыт по сравнению с Patriot, но эксплуатируется на Украине уже два года.

Перехватчик PAC-3 MSE комплекса Patriot имеет дальность поражения около 180 километров, в то время как ракета Aster 30 комплекса SAMP/T способна перехватывать воздушно-реактивные цели на расстоянии 150 километров.

Ракета PAC-3 MSE использует перехватчик «hit-to-kill» с вольфрамовыми осколками для высокоточного поражения баллистических целей, тогда как ракета Aster 30 использует механизм «hit-to-kill» с осколочно-фугасной боевой частью.

Считается, что ракеты PAC-3 MSE весьма эффективны против баллистических ракет, но менее универсальны, чем Aster 30.

Система SAMP/T столкнулась с трудностями при перехвате баллистических ракет, особенно на Украине, по сравнению с системой Patriot. Согласно сообщениям, проблемы с программным обеспечением и ограничения ракеты Aster 30 Block 1 (выпуска до 2015 года) снижали её эффективность в борьбе с современными баллистическими угрозами.

«Пэтриот» оснащён радаром AN/MPQ-53/65 с фазированной антенной решёткой и системой наведения «сопровождение через ракету» (TVM), улучшенной за счёт современных алгоритмов обработки данных для многоцелевого поражения. Система может сопровождать до 100 целей и одновременно обстреливать 8 из них.

Тогда как SAMP/T оснащена новейшим радаром Arabel, который может отслеживать до 100 целей, но поражать уже 16 из них одновременно, обеспечивая надежную защиту ключевых центров и инфраструктуры.

Подход «Патриотов», в стандартном режиме включающий запуск двух ракет на цель, контрастирует с более консервативной доктриной SAMP/T (пуск одной ракеты), которая может экономить боеприпасы, но может оказаться менее эффективной в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Более того, из-за большего размера и более сложной конструкции «Пэтриот» куда менее мобилен, чем SAMP/T.

Eurosam утверждает, что новый, модернизированный SAMP/T обладает множеством характеристик, превосходящих Patriot. Среди них — новый радар с круговым обзором окружающего неба и контейнеры, поднимающиеся вертикально, а не наклонно, что позволяет запускать ракеты во всех направлениях.

Кроме того, систему SAMP/T могут развернуть всего 15 человек, тогда как в армии США в настоящее время для одной батареи Patriot требуется 90 солдат. Кроме того, SAMP/T дешевле Patriot, что делает её более экономичной.

Обе платформы обладают сопоставимыми характеристиками. Если говорить кратко, то продемонстрированная «Пэтриотами» надёжность, глобальная интеграция и противоракетная оборона делают их превосходными. Однако SAMP/T может быть более выгодной с точки зрения соотношения цены и качества, высокой мобильности и способности противостоять различным угрозам.