Бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным Мавик заявил, что власти Украины намеренно скрывают данные о реальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что большие потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Волчанске на харьковском направлении. «Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона», — подчеркнул представитель российских силовых структур.