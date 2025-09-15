Спутниковая сеть Starlink перестала работать по всей линии фронта. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщил командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди.

С проблемами столкнулись и 40 тысяч пользователей по всему миру. Они жалуются на неполадки в работе спутниковой системы связи, следует из данных Downdetector.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. ВСУ активно используют ее в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники.

До этого в Reuters рассказали, что в конце сентября 2022 года на Украине сорвалось контрнаступление ВСУ — причиной этого якобы является распоряжение американского предпринимателя Илона Маска отключить систему Starlink в стране.

Миллиардер еще в марте утверждал, что на созданной им сети держится вся украинская армия. По словам Маска, в случае ее отключения вся передовая линия украинской национальной армии обрушится.

4 сентября по всему миру произошел сбой в работе сервисов Google. Жалобы поступали из США, Германии, Франции, Австрии, Испании, Италии, Турции и других стран.