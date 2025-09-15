Новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали в войска

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Госкорпорации Ростех поставила Минобороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В корпорации подчеркнули, что самолеты прошли все необходимые наземные и летные испытания и уже переданы заказчику. Представитель Ростеха отметил, что Су-34 неоднократно доказал свои характеристики в реальных боевых условиях и способен поражать наземные, надводные и воздушные цели даже при активном противодействии противника.

Пилоты также подтвердили высокую эффективность машины. Один из летчиков ВКС заявил:

"Этот самолет выполняет многофункциональные задачи в любое время - днем и ночью, в любых метеоусловиях с применением различного вооружения. Экипаж в нем чувствует себя уверенно и спокойно".

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что предприятия корпорации стабильно увеличивают темпы производства. По его словам, текущий месяц стал рекордным по количеству выпущенных и переданных самолетов, при этом заводы не только выполняют гособоронзаказ, но и совершенствуют производственные процессы.

Передача новой партии Су-34 отражает внимание государства к усилению Воздушно-космических сил России. Самолет зарекомендовал себя как один из ключевых ударных комплексов, обеспечивающих универсальность применения и высокую живучесть в условиях интенсивного противодействия. Рост объемов производства свидетельствует о том, что российская оборонная промышленность выстраивает устойчивый ритм поставок, что играет важную роль в поддержании боеспособности армии в условиях конфликта.