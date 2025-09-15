Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

В ночь на понедельник, 15 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России шесть беспилотных летательных аппаратов. Подробности о ночных ударах по России привело Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, силы ПВО сбили шесть летательных аппаратов над Белгородской области. Регион пытались атаковать дроны самолетного типа. Других данных о ситуации в министерстве не привели.

В ночь на 14 сентября ВСУ выпустили по России 80 дронов. Под удар попали Крым, Смоленская, Брянская, Калужская, Новгородская, Ленинградская, Ростовская и Ростовская области.