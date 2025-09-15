У Запада появились проблемы: супероружие России развернуто на пороге НАТО

Россия и Беларусь некоторое время назад начали совместные военные учения «Запад-2025», которые проводятся в непосредственной близости от границ стран НАТО. Маневры проводятся в условиях сильной напряженности между РФ и странами Запада, в Британии занервничали.

«Россия и Беларусь проводят крупные совместные военные учения на пороге НАТО в период обострения напряженности в отношениях с западным альянсом <…> Владимир Путин задействовал свои грозные стратегические ядерные бомбардировщики Ту-22М3 в рамках масштабных маневров», – пишет автор британского издания.

В статье говорится, что российская сторона обнародовала видеоматериалы, демонстрирующие работу своей авиации. На записи показано, как дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», выполняет атаку на имитированную цель, находясь в Баренцевом море.

В результате удара происходит нарушение системы управления и уничтожение важных инфраструктурных объектов. В британских источниках подчеркивается, что «Кинжал» представляет собой гиперзвуковую баллистическую ракету воздушного базирования, способную нести как ядерные, так и обычные боевые заряды.

Также предполагается проведение учений с развертыванием и использованием новейших российских ракет «Орешник». Данное оружие рассматривается как передовое и в скором времени будет размещено на постоянной основе вблизи границ НАТО, конкретно на территории Беларуси, пишет АБН24.

Напомним, 12 сентября в Республике Беларусь стартовали российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1