Названы неожиданные последствия потопления Россией корабля ВМС Украины

Первое успешное потопление 28 августа беспилотным катером среднего разведывательного корабля «Симферополь» Военно-морских сил Украины является важной победой флота России, однако такие типы вооружений вряд ли кардинально поменяют ход СВО. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач в интервью «Ленте.ру».

© Lenta.ru

«Первое применение оружия такого типа и потопление корабля противника — это, безусловно, победа российского флота на Черном море. Но такие эпизоды не меняют принципиально характер морских сражений. Дистанционно управляемые катера — или, как их сокращенно называют, "дукаты" — мало чем отличаются от других средств войны, которые применяются уже больше 80 лет», — отметил исследователь.

В частности, он указал, что аналоги беспилотных катеров всегда существовали в истории. Например, он напомнил о брандерах, которые использовались в англо-голландских войнах XVII и об успешном применении русским флотом этого типа вооружений в битве при Чесменской бухте 1770 года.

Кроме того, Поливач напомнил, что беспилотные катера имеют технические недостатки.

Да, «дукаты» малозаметны из-за небольших размеров. Но волны мешают им идти на высокой скорости: тогда их обнаруживают, в том числе ночью. Их легко засечь приборами ночного видения — и накрыть огнем скорострельной артиллерии Александр Поливач ведущий научный сотрудник ИМ

28 августа российские войска ударили по разведывательному кораблю Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России. Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», российские безэкипажные катера впервые уничтожили корабль ВМС Украины. Авторы публикации высказали мнение, что дефицита целей у БЭКов не будет, так как морской трафик в Одессу остается плотным, а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно.