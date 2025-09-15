Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при бегстве с позиций в селе Сосновка Днепропетровской области бросили вооружение стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Ефрем".

"Когда военнослужащие ВСУ бросили свои позиции, в подвалах находили такие трофеи. Американский гранатомет одноразовый, заведен, работает. Пулеметы иностранного образца, кажется Великобритании", - сказал военный.

11 сентября Минобороны России сообщило, что военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск "Восток".

5 сентября российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Марково и Федоровка в Донецкой народной республике. Операцию выполнени подразделения "Южной" группировки войск.