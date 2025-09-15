Зенитные ракетные подразделения вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учений «Запад-2025» совместно отработали отражение воздушного нападения условного противника. Об этом сообщается на официальных ресурсах Министерства обороны России. По данным изданий, в маневрах были задействованы современные зенитные ракетные системы большой дальности С-400.

© Московский Комсомолец

В ходе учений было уничтожено более 40 целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты противника, с использованием переносных ракетных комплексов 9К38 «Игла». Данные комплексы прошли проверку в условиях специальной военной операции, а их earlier модификации, состоящие на вооружении ВСУ, подтвердили эффективность против современных российских истребителей, включая Су-34.

Учения «Запад-2025», стартовавшие 12 сентября 2025 года, проходят на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Белоруссия, граничащая с несколькими украинскими регионами, остается ключевым стратегическим партнером России в Европе. Республика зависит от поддержки Москвы, особенно в условиях продолжающегося давления со стороны Запада. Совместные учения ПВО стали ответом на развертывание США ударных вертолетов Apache вблизи белорусской границы в рамках запланированных учений НАТО.

Ранее, 22 мая 2025 года, Германия сформировала 45-ю бронетанковую бригаду в Вильнюсе, которая дислоцируется в 150 километрах от Минска. В ответ на растущее военное давление Россия и Белоруссия заключили в 2023 году соглашение о совместном использовании ядерного оружия, предусматривающее размещение российских ядерных арсеналов на территории республики.

Данное партнерское соглашение является ответной мерой на аналогичные договоренности США с пятью странами НАТО (Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией) относительно ядерного оружия.