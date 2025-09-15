Хуситы заявили об ударе по аэропорту Рамон и военной цели в Негеве

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" ударили с помощью беспилотников по аэропорту Рамон и военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в телеканала Al Masirah.

© Газета.ру

"Йеменские ВС провели успешную операцию с применением четырех беспилотников. Три из них были нацелены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - "Газета.Ru"), четвертый - на военную цель в районе Негев", - сказал представитель "Ансар Аллах".

11 сентября йеменские хуситы ударили по израильскому военному объекту в пустыне Негев. По словамСарии, атака была совершена с применением гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2". Представитель ВС движения отметил, что удар "успешно достиг своей цели".

2 сентября Сариа сообщил, что хуситы впервые атаковали беспилотниками здание Генерального штаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Он заявил, ударам также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве.