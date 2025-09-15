В Польше призвали подумать о введении бесполетной зоны над Украиной

После прилета беспилотников на территорию Польши глава МИД страны Радослав Сикорский в интервью Die Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Дипломат напомнил, что этот вопрос обсуждался год назад, когда президентом США был Джо Байден.
Он добавил, что для страны было бы выгодно, если бы Украина попросила сбивать беспилотники над своей территорией. По его мнению, такую возможность нужно обдумать. В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников.
В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "беспрецедентной" и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики.
Эксперты считают, что это "дроны-обманки" "Гербера", применяемые для "перегрузки" систем ПВО. Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а "максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".