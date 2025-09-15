В Польше призвали подумать о введении бесполетной зоны над Украиной

После прилета беспилотников на территорию Польши глава МИД страны Радослав Сикорский в интервью Die Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Дипломат напомнил, что этот вопрос обсуждался год назад, когда президентом США был Джо Байден.

"Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками", - сказал глава МИД.

Он добавил, что для страны было бы выгодно, если бы Украина попросила сбивать беспилотники над своей территорией. По его мнению, такую возможность нужно обдумать. В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников.

В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "беспрецедентной" и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики.

Эксперты считают, что это "дроны-обманки" "Гербера", применяемые для "перегрузки" систем ПВО. Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а "максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".