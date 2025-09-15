Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные захватили большую партию западного оружия. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что партию западного оружия захватили на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области. Он уточнил, что это стрелковое оружие, среди которого пулеметы и американские ручные гранаты M67.

Ранее в МИД обвинили Украину в использовании «негуманных шариков». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют негуманное оружие, начиненное опасными для здоровья полимерными шариками, вызывающими инфекцию, против гражданского населения