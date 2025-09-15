Россия отклонила протест Бухареста из-за инцидента с дроном

Российский посол в Румынии Олег Липаев отклонил протест Бухареста по поводу якобы нарушения дроном РФ румынского воздушного пространства. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства.

© Газета.Ru

В посольстве подчеркнули, что МИД Румынии не смог дать ни одного конкретного и убедительного ответа на поставленный Липаевым вопрос об идентификации и национальной принадлежности якобы залетевшего в воздушное пространство страны беспилотника.

Поэтому протест румынской стороны был отклонен как надуманный и необоснованный. Российский посол назвал происшедшее намеренной провокацией властей Украины, которые, опасаясь неминуемого военного поражения и ответственности за совершаемые ими преступления, пытаются любыми средствами вовлечь государства Европы в военную авантюру против России.

14 сентября стало известно, что посла Липаева вызвали в МИД Румынии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства страны российским беспилотным летательным аппаратом.

13 сентября в министерстве обороны Румынии заявили, что воздушное пространство республики было нарушено БПЛА.

Как сообщили в ведомстве, летательный аппарат был обнаружен двумя истребителями F-16, поднятыми для мониторинга ситуации в небе. Самолеты отследили его примерно до 20 км юго-западнее села Килии Веке, но впоследствии беспилотник исчез с радаров.