На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ ведут бои в пяти поселениях, заявил в видеообращении глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, основные бои идут у города Родинское и поселка Удачное.

«Мы видим продолжающийся охват красноармейско-дмитровской агломерации, но уже с городскими боями», — сказал чиновник.

Он добавил, что бои идут в селе Муравке и поселках Молодецкое и Чунишино.

В начале сентября агентство Bloomberg пришло к выводу, что Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс. Журналисты считают, что действия президента России Владимира Путина «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа, а ВС РФ все активнее продвигаются на фронте. На этом фоне газета The New York Times сообщала, что Донбасс будет центральной темой любых переговоров об урегулировании конфликта. СМИ утверждали, что Москва уже смягчила свою позицию, но все еще не готова отдавать контроль над регионом.