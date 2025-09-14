Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) наиболее эффективными санкциями против России. Об этом он заявил во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«Наиболее эффективные санкции — наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — заявил Зеленский.

На Западе предупредили Украину о риске «зайти слишком далеко» в атаках на НПЗ России

Ранее в аэропорту Уфы ввели ограничения в связи с ударом беспилотника Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). На заводе «Новойл» в Башкирии после атаки дрона прогремел взрыв.