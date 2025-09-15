Системы ПВО НАТО из Греции и Испании предложили отправить на восточный фланг

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает, что страны НАТО должны еще больше укрепить восточный фланг альянса и усилить давление на Россию. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

"Россия должна знать, что мы всегда будем отвечать", - утверждал он, комментируя инциденты с БПЛА в Польше и Румынии. По его словам, для НАТО важно улучшить оборонительные возможности на границах альянса. "А это предусматривает, прежде всего, противовоздушную оборону, которая в состоянии лучше и быстрее реагировать. У нас для этого есть системы обороны в Греции, в Испании. Мы должны задуматься над тем, чтобы, возможно, направить их напрямую на восточный фланг НАТО", - сказал Вадефуль.

12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале операции по защите воздушного пространства восточного фланга альянса "Восточный часовой" (Eastern Sentry). Операция стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушных границ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".