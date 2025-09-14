Президент Польши подписал резолюцию о пребывании в стране войск стран НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о пребывании в стране иностранных войск стран НАТО.

© Global look

«Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание... иностранных войск... НАТО в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции «Восточный страж». Постановление президента является секретным», — сообщили в Бюро национальной безопасности Польши.

Ранее в Польше объявили о начале операции НАТО «Восточный страж».

Генсек альянса Марк Рютте также заявил, что запускает пакет мер «Восточный страж» — «для укрепления обороны на восточном фланге» на суше и в воздухе.