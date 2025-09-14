Беспилотники, оказавшиеся в воздушном пространстве Польши, не были оснащены взрывчаткой. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«(Беспилотники. — RT) не были оснащены взрывчаткой... Интересно, что все они оказались неисправными», — сказал он в интервью британской газете The Guardian.

Ранее агентство Reuters сообщало, что реакция американского лидера Дональда Трампа на инцидент с БПЛА в Польше встревожила НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал неприемлемой ситуацию с БПЛА в Польше. Также он усомнился в том, что Россия намеренно направила свои дроны на территорию республики.

Газета Kurier отмечала, что Варшава осознала слабость НАТО после инцидента с БПЛА.