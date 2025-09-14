Россию назвали «империей беспилотников»

Российские промышленные площадки сделали огромный скачок в области производства беспилотников различных типов, увеличили выпуск в десятки раз, пишут обозреватели Пол Зонне и Ким Баркер в статье для New York Times.

Авторы статьи отметили, что первый удар ВС РФ по целям на Украине с помощью дронов-камикадзе привлек внимание всего мира. Вместе с тем, в том ударе были задействованы всего 43 БПЛА.

В настоящее время в одном налете могут участвовать порядка 800 беспилотников различных типов, пояснили обозреватели. Резкий рост, добавили они, стал результатом значительного скачка производства в России ударных беспилотников на двух крупных заводах.

BI: Россия продолжает расширять производство дронов-камикадзе "Герань"

По их данным, Москва также нарастила производство небольших тактических беспилотников, они применяются преимущественно на передовой.

Беспилотники продвинулись вперёд не только количественно, но и качественно: они получили более совершенные системы наведения, повышенную помехоустойчивость и новые типы боеголовок.

«[Россия] на высшем уровне дала понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов», — пояснили авторы статьи.

Резкий рост поставок из России в сочетании с новыми технологиями и тактикой создал колоссальную проблему для Украины, которая в начале войны имела преимущество в использовании беспилотников, которое Москва постепенно свела на нет, подчеркнули Зонне и Баркер.

Журналисты заметили, что в 2025 году Россия отправила на Украину более 34 тыс. ударных беспилотников и ложных целей, что почти в девять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.