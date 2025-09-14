Об этом заявил депутат Верховной Рады член парламентского комитета по энергетике Сергей Нагорняк. В телевизионном интервью каналу "Киев-24" он отметил, что годовой цикл ремонтных работ не принес желаемого результата, поскольку 8 сентября станция подверглась серьезной атаке.

Ранее, в тот же день, СМИ Украины сообщали о взрывах в окрестностях Трипольской ТЭС. Эти события повлекли за собой перебои в электроснабжении в ряде районов Киева и прилегающей области.

Напомним, что в апреле 2024 года Трипольская ТЭС прекратила свою работу в результате полного разрушения и масштабного пожара в турбинном отделении. Эта электростанция играла ключевую роль в обеспечении электроэнергией не только Киевского региона, но и Житомирской и Черкасской областей.

После инцидента правительство Украины выделило свыше 1,5 миллиарда гривен (около 36 миллионов долларов США по текущему курсу Национального банка Украины) для ремонтных работ на Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской - в Харьковской.

По сообщению EADaily, 8 сентября российская армия нанесла ответный удар по Украине, в том числе по Трипольской теплэлектростанции.

