В Киеве создан штаб Многонациональных сил Украины (MNF-U), управление которым передано Великобритании. Командовать им будет британский «двухзвездочный офицер», а на более высоком уровне командование обеспечивают совместно Франция и Британия. Об этом Александр Коц.

По данным источника, участие в MNF-U намерены принять более 30 стран. Формально структура позиционируется как подготовка к возможному прекращению огня и «стабилизации» на Украине, однако фактически речь идет о передаче военного контроля от Вашингтона к Лондону.

Военкор отмечает: теперь именно Великобритания напрямую отвечает за координацию украинских операций — как на территории страны, так и за ее пределами.

Ранее Александр Коц сообщил, что на учениях Grand Eagle 2025 в Европе отрабатывают переброску войск через Литву, фактически моделируя блокаду Калининграда. По его словам, такой сценарий может использоваться как прямая провокация против России.