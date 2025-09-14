Украинские военные тщательно собирают детали российских беспилотников различных типов и устраивают с их помощью провокации в соседних странах, рассказал в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

В сентябре отправленные военными ВСУ дроны проникли в воздушное пространство Польши и Румынии. В первой акции были задействованы 19 БПЛА, во второй — два. Власти стран НАТО бездоказательно обвинили в инцидентах Россию.

Военачальник заметил, что дроны в Румынию могли отправить через территорию Молдавии или из Одессы по Черному морю.

«Украинские военные могли собрать детали российских беспилотников в зоне СВО, слепить из этого что-то и отправить в сторону Польши и Румынии. Или же могли нарисовать на беспилотниках символику России, чтобы на найденных в стране НАТО обломках нашли именно наши знаки», — отметил Попов.

Генерал уточнил, что после провокаций власти Украины начали муссировать истории с дронами в СМИ. Он добавил, что это еще сильнее накалило международную обстановку, но позволило Киеву оправдать свое бездействие в рамках переговорного процесса.