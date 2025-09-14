Шмыгаль встретился с главой минобороны Эстонии Певкуром в Киеве

Министр обороны Украины встретился в Киеве с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Украинский министр подчеркнул, что Эстония остается одним из самых надежных союзников Украины, и поблагодарил ее народ и руководство за значительную поддержку.

На переговорах стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны и участие Эстонии в международных проектах. Отдельно было отмечено лидерство Таллина в IT-коалиции, которая финансирует цифровизацию украинской армии, а также вклад эстонской стороны в подготовку украинских военных.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уровень мобилизации Украины достаточен для восполнения потерь и формирования резервов. По его словам, за последний год мобилизационные процессы остаются стабильными и даже демонстрируют рост, что позволяет обеспечивать армию необходимым количеством личного состава.