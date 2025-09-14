На Украине заявили о повреждении ТЭС в Киевской области

На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области

Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в Киевской области повреждена. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, передает украинское издание «Страна».

По его словам, годовые восстановительные работы на ТЭС «пошли насмарку».

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в районе Киева был нанесен удар по Трипольской тепловой электростанции. Местные жители сообщили о примерно семи взрывах. В результате атаки в украинской столице и Киевской области произошли массовые отключения электроэнергии.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на территории Киевской области. Ее ввели в эксплуатацию в 1969 году. Инфраструктурный объект находится на берегу реки Днепр, на расстоянии 13 км от Киева.