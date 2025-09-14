Освобожденный по обмену режиссер Сенцов* стал командиром батальона ВСУ

Украинский кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов* (включён в российский список террористов и экстремистов) назначен командиром батальона Вооружённых сил Украины. Об этом пишут местные СМИ.

Во время выступления на ежегодной конференции YES Сенцов* заявил, что конфликт надолго останется частью жизни Украины, и призвал сосредоточиться на конкретных действиях на фронте вместо обсуждения его завершения.

По его словам, летом 2023 года он получил ранение во время первого боевого выхода. Сенцов* вступил в ряды территориальной обороны Киева в начале СВО.

Напомним, Сенцов* был задержан в Крыму в мае 2014 года по подозрению в терроризме. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. В 2019 году он был освобождён в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

