Стало известно, сколько Украина тратит в день на боевые действия

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что в сутки военный конфликт обходится Украине в 172 миллиона долларов или 7,1 миллиарда гривен. По его словам, страна не может справиться с такими финансовыми затратами самостоятельно.

Гнатов подчеркнул необходимость привлечения средств от партнёров для развития оборонной промышленности и внедрения инновационных технологий. Он отметил, что украинская армия активно внедряет инновации на поле боя, однако для их реализации требуется дополнительное финансирование, передает ТАСС.

«Сутки <...> обходятся Украине в $172 млн. Своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит», — отметил глава Генштаба.

Ранее сообщалось, что в 2024 году затраты на один день боевых действий для Украины составили 5,7 миллиарда гривен или 142 миллиона долларов. Общие расходы на оборону из государственного бюджета Украины достигли почти 2,1 триллиона гривен или 51,9 миллиарда долларов.

