Правительство Дании нарушит 20 национальных законов и собственных постановлений, чтобы украинская компания построила на территории страны завод твердотопливного ракетного компонента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на датскую медиакорпорацию DR.

DR рассказала, что строительство ведет украинская компания Ukrainian Fire Point. Завод будет расположен недалеко от авиабазы Скридструп, где размещаются датские истребители F-35. По плану производство начнется 1 декабря.

«Завод сможет производить твердое ракетное топливо — важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом будет проигнорировано более 20 различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее», — говорится в сообщении.

Датское управление по делам бизнеса разослало исполнительный указ правительства. В нем говорится, что уже создан скоростной маршрут, чтобы Киев мог «как можно скорее начать производство в Дании».

На запрос журналистов и экологов чиновники ответили, что быстрое создание завода «требует исключения из определенных правил».