Владимир Зеленский умышленно устраивает провокации с запуском беспилотников в страны НАТО с тем, чтобы получить деньги на продолжение конфликта с Россией, рассказал журналистам газеты «Аргументы и факты» заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

В сентябре были зафиксированы инциденты с дронами в Польше и Румынии. Над польской территорией заметили 19 беспилотников, над румынской — два.

На фоне ЧП лидеры стран НАТО сделали ряд резких заявлений, пообещали усилить оборону восточного фланга альянса.

«Ситуации в Румынии и Польше — звенья одной цепи. Провокационные действия со стороны Украины направлены на обострение международной обстановки. Кроме того, таким образом она пытается обратить на себя внимание, чтобы потом получить различные подачки в виде дополнительных финансов и вооружения», — отметил Попов.

По его мнению, власти Украины пытаются получить дополнительную помощь в связи с успешным наступлением российской армии, «что не на руку Зеленскому».

Генерал разъяснил, что украинский лидер прикладывает силы, чтобы втянуть Североатлантический альянс в конфликт. Он добавил, что усилия Зеленского не принесут успеха. Это связано с тем, что лидеры стран Запада отчетливо понимают, кто стоит за провокациями, констатировал Попов.