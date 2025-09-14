Польша не нашла нарушений воздушного пространства страны

Польша не нашла подтверждений возможного нарушения воздушного пространства страны, о чем сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

Там отметили, что приняли «возможные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении» из-за военной активности 13 сентября. «Предпринятые действия не подтвердили показания наших систем и, следовательно, не подтвердили факта нарушения воздушного пространства Польши», — указали военные.

Командование пояснило, что подобные показания могли быть связаны с погодными условиями, но потребовали нашей реакции из-за наличия объектов вблизи нашей границы.

Раскрыта цель Зеленского в истории с «российскими дронами»

Ранее министр обороны Румынии Йонуц Моштяну раскрыл подробности инцидента с беспилотником. По его словам, БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны и, возможно, принадлежащий России, не был сбит.

«Радары обнаружили его и показали, как он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты поднялись в воздух и увидели его, они были близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, но в какой-то момент он улетел в сторону Украины», — высказался он.

В ночь с 9 на 10 сентября инцидент с БПЛА произошел в Польше: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве обвинили в случившемся РФ. Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось.