Стало известно, какую боевую машину создадут на базе «Арматы»

Специалисты «Уралвагонзавода» ведут работы по улучшению боевой машины поддержки танков, следующая версия БМПТ может быть создана на базе танка «Армата», рассказал журналистам гендиректор концерна Александр Потапов. Об этом пишет РИА Новости.

Предприятия УВЗ поставляют в ВС РФ танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», а также специальную технику.

«Мы не стоим на месте. Новая платформа, это платформа, по сути своей, темы «А», платформа «Армата», — отметил Потапов.

Гендиректор пояснил, что БМПТ отлично показала себя в ходе спецоперации и крайне востребована в российских войсках.

«Министерство обороны РФ заказывает нам и увеличивает количество машин и по следующему году, и в перспективе», — уточнил Потапов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году был объявлен конкурс на новое название для БМПТ «Терминатор».

За первые сутки на корпоративную почту поступило более двух тысяч вариантов, в том числе из других стран. Среди возможных названий были имена былинных героев, географические названия, цветы.